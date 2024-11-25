Первый собственный кроссовер «АвтоВАЗа»: что известно о новой Lada B-Plus Cross

Неофициальный рендер нового кроссовера Lada B-Plus Cross (Изображение: соцсети)

Несколько лет назад появились слухи о намерении компании «АвтоВАЗ» разработать новый кроссовер, в основу которого ляжет платформа самой современной на сегодняшний день модели Lada – семейства Vesta.

Впоследствии планы были подтверждены руководством «АвтоВАЗа», но никаких подробностей об этом проекте не было. Однако этой осенью официальные лица бренда Lada сообщили, что такой автомобиль может появиться уже в 2025 году.

Утверждается, что сейчас в заводской документации новая SUV-модель «АвтоВАЗа» не имеет официального названия и значится как модель с предварительным именем Lada B-Plus Cross. Тем не менее «вазовцы» уже определились с дизайном, техническими характеристиками и неймингом кроссовера.

Тестовый мул кроссовера Lada B-Plus Cross (Фото: Avtograd News/Vk)

Тесты нового «паркетника» Lada, созданного собственными усилиями инженеров «АвтоВАЗа», уже стартовали. В конце сентября неподалеку от научно-технического центра «ВАЗа» был замечен так называемый мул (фото выше), выглядящий как странная версия Lada Vesta SW Cross. Тогда предполагалось, что под кузовом действующей модели испытывается техническая часть нового кроссовера Lada.

Какой двигатель появится под капотом одной из главных новинок «АвтоВАЗа», пока неизвестно, но ходят слухи, то в качестве одного из вариантов рассматривается турбированный мотор одного из китайских производителей, работающий в связке с бесступенчатой вариаторной трансмиссией.

Полного привода у машины, скорее всего, не будет.