«АвтоВАЗ» приступил к поставкам в автосалоны «Лады Нивы Тревел» с важными изменениями

Компания «АвтоВАЗ» включает в свою гамму моделей внедорожник «Нива Тревел» уже много лет, но далеко не всегда в оснащение этого автомобиля входили подушки безопасности. Последние 2,5 года «вазовцы» постепенно возвращали своей важной в линейке модели утраченные ранее опции.

Так, накануне выяснилось, что родственнику классической «Нивы» вернули подушки безопасности. Автомобиль обзавелся рулевым колесом, перекочевавшим во внедорожник с Lada Granta, в которое оказался вшит эирбег.

Подушка безопасности вместе с блоком экстренного оповещения о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС будет доступна в так называемой «Тревел-версии» Niva начиная со стартовой комплектации Classic, а на дополнительную со стороны пассажира можно будет рассчитывать со второй в иерархии модификации, именуемой Comfort.

Lada Niva Travel с накладкой на руле. Фото из VK-группы Avtograd news

Но на этом изменения не закончились. Вместе с рулем от «Гранты» модернизированная Lada Niva Travel получила для него специальную глянцевую накладку, которая является прерогативой одного из «топовых» вариантов машины (Luxe).

Поставки «Нивы Тревел» с подушками безопасности и дополнительным декором рулевого колеса в автосалоны страны уже стартовали.

Ранее мы сообщали о том, чего можно ждать от нового кроссовера «АвтоВАЗа», известного сейчас как Lada B-Plus Cross.