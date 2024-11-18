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Новое поколение Kia Seltos окажется гибридом с совершенно другим дизайном

Текст: Алексей Шмидт
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2025 Kia Seltos

Компактный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Kia готовится к плановой смене поколений в 2025 году, вместе с которым ему предстоит заметно преобразиться в сравнении с предшественником как внешне, так и технически.

Накануне тестовые прототипы нового Kia Seltos были замечены во время испытаний на дорогах общего пользования, приоткрыв ряд деталей об этом проекте.

Предполагается, что следующий «Селтос» будет черпать вдохновение в дизайне электрического вседорожника Kia EV5. Машина позаимствует у своего родственника недавно разработанные квадратные фары с вертикально расположенными ДХО, а также светодиодные задние фонари.

New Kia Seltos Hybrid

Решетка радиатора кроссовера будет в значительной степени переработана, получив прямоугольную форму с вертикальными планками, а колесные диски и светодиодные указатели поворота изменятся практически до неузнаваемости. 

Детали интерьера нового Seltos сейчас засекречены. Впрочем, ходят слухи, что внутренняя планировка модели будет напоминать электрический «паркетник» Kia EV3. 

kia ev3 premiere technology pano display 1920x1080 w
Интерьер Kia EV3. Фото: Kia

Если верить слухам, в технической части произойдут колоссальные изменения. В частности машину ожидает появление гибридной трансмиссии на базе 1,6-литрового ДВС, мощность которой составит 141 лошадиную силу. Кроме нее продавать кроссовер собираются с прежними бензиновыми и дизельными моторами на 115 и 116 лошадиных сил соответственно.

Точная дата запуска и подробности о новом Kia Seltos еще не раскрыты, но, скорее всего, в продаже он появится ориентировочно во второй половине 2025 года. 

Фото:Соцсети

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