Новое поколение Kia Seltos окажется гибридом с совершенно другим дизайном

Компактный кроссовер южнокорейского автопроизводителя Kia готовится к плановой смене поколений в 2025 году, вместе с которым ему предстоит заметно преобразиться в сравнении с предшественником как внешне, так и технически.

Накануне тестовые прототипы нового Kia Seltos были замечены во время испытаний на дорогах общего пользования, приоткрыв ряд деталей об этом проекте.

Предполагается, что следующий «Селтос» будет черпать вдохновение в дизайне электрического вседорожника Kia EV5. Машина позаимствует у своего родственника недавно разработанные квадратные фары с вертикально расположенными ДХО, а также светодиодные задние фонари.

Решетка радиатора кроссовера будет в значительной степени переработана, получив прямоугольную форму с вертикальными планками, а колесные диски и светодиодные указатели поворота изменятся практически до неузнаваемости.

Детали интерьера нового Seltos сейчас засекречены. Впрочем, ходят слухи, что внутренняя планировка модели будет напоминать электрический «паркетник» Kia EV3.

Интерьер Kia EV3. Фото: Kia

Если верить слухам, в технической части произойдут колоссальные изменения. В частности машину ожидает появление гибридной трансмиссии на базе 1,6-литрового ДВС, мощность которой составит 141 лошадиную силу. Кроме нее продавать кроссовер собираются с прежними бензиновыми и дизельными моторами на 115 и 116 лошадиных сил соответственно.

Точная дата запуска и подробности о новом Kia Seltos еще не раскрыты, но, скорее всего, в продаже он появится ориентировочно во второй половине 2025 года.