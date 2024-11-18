Мини-Land Cruiser будет стоить 2,2 до 2,9 миллиона рублей, но это ещё не всё

Ближайшей крупной новинкой Toyota в сегменте внедорожников должен стать мини-вариант Land Cruiser, который по слухам получит название LandCruiser FJ. На днях популярный японский журнал «BestCar», обладающий собственными источниками внутри местных автопроизводителей, назвал предварительную цену на эту новинку и раскрыл о ней другие ранее неизвестные подробности.

Журналисты из «Страны восходящего солнца» пишут, что длина бюджетной версии «Ленд Крузера» составит 4,5-метра, а ширина и высота будут равны примерно 1,8-метрам. По двум измерениям (длине и ширине) машина окажется сопоставима с Corolla Cross, но внедорожнику предстоит стать выше городского кроссовера.

По сведениям инсайдеров, просить за мини-Land Cruiser в Японии будут от 3 миллионов 500 тысяч иен, что сопоставимо с ценой в 2,2 миллиона рублей по действующему курсу. В самых дорогих комплектациях внедорожник обойдется местным покупателям в сумму до 4,5 миллиона иен или 2,9 миллиона рублей.

Машина будет комплектоваться 2,7-литровым бензиновым атмосферным мотором, а также 2,8-литровым турбодизелем, а также будет построена на основе лестничной рамы. В Toyota обещают сохранить в ней полноценный полный привод и гарантировать отличные внедорожные характеристики, которые есть у «старших» моделей в семействе (LC 250 и LC 300).

Презентация внедорожника может состояться в конце этого – начале следующего года.

До этого Daily-Motor.Ru рассказывал о планах Toyota выпустить новое поколение кроссовера Harrier, сделав его молодежным гибридным купе-вседорожником.