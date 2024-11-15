Популярный азиатский седан теперь в России: выяснилось, сколько он стоит

В автосалонах России начал предлагаться новый автомобиль, приехавший в страну по параллельному импорту. Это большой седан, который популярен в Китае и Юго-Восточной Азии. Редакция Daily-Motor выяснила, что речь идет о японской 4-дверке Honda Crider.

Crider обладает стильным дизайном, просторным интерьером и может похвастаться наличием современных технологических решений. Седан обновился в 2024 году и вместе с рестайлингом получил переработанный экстерьер с более агрессивным внешним видом, светодиодную оптику новой формы и кузов с улучшенными аэродинамическими показателями.

В Россию Honda Crider ввозят из «Поднебесной», где осуществляется его производство. Это машины, оснащенные литровым бензиновым турбомотором, мощность которого составляет 122 лошадиные силы. В паре с двигателем трудится бесступенчатая вариаторная коробка передач и система переднего привода.

В РФ «Кридер» пока доступен только в комплектации Luxury, арсенал которой включает в себя мультируль, мультимедийную систему с сенсорным экраном, кондиционер, электронный «ручник» и систему старт-стоп.

Цены на машину в таком оснащении составляют 2 миллиона 300 тысяч рублей, а автосалон, предлагающий Crider как в виде живых автомобиле, так и привезенных под заказ, располагается в Севастополе.