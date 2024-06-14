Система старт-стоп вредна для автомобиля? И да, и нет

Многие современные автомобили оснащаются системой старт-стоп. Она предназначена для улучшения экологичности машины путем сокращения выбросов, а также позволяет хоть и немного, но экономить топливо. Впрочем, далеко не все автовладельцы хотели бы, чтобы эта технология применялась в их автомобилях. И связано это с мнением о том, что она способна оказать негативное долгосрочное влияние на надежность машины.

Система старт-стоп работает таким образом, что выключает двигатель автомобиля каждый раз, когда тот останавливается. Ее активация может произойти в любой подходящий для электроники момент времени, когда водитель прожимает педаль тормоза глубже обычного (к примеру при красном сигнале светофора или же остановки в пробке).

Как только нога с педали тормоза будет снята, двигатель автоматически запустится, а машина окажется готова к движению.

По данным организации «AAA», использование системы старт-стоп позволяет сэкономить до 7 процентов топлива, а также снизить общие выбросы от автомобиля на 5-20 процентов. Но вредна ли она для надежности машины?

С одной стороны старт-стоп способен увеличить срок службы двигателя за счет сокращения работы на холостом ходу. Некоторые беспокоятся из-за холодного пуска, однако технология устроена таким образом, что система не начнет работать до тех пор, пока мотор и его различные части не будут прогреты до соответствующей температуры.

Впрочем, у системы Start-Stop есть как минимум один минус, который способен отразиться на надежности одной из ее ключевых деталей.

По статистике автомобили со старт-стопом запускаются в пять-десять раз чаще, чем другие транспортные средства. Следовательно, это кратно увеличивает нагрузку на их аккумуляторы, часто приводя к недозаряду и их преждевременному выходу из строя.

Кроме того, для работы системы необходимы специальные батареи, цены на которые превосходят в стоимости обычные аккумуляторы.