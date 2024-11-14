Кроссовер Mazda, за которым выстраиваются очереди, готов сменить дизайн и оснащение

В гамме моделей современной Mazda есть один автомобиль, который является для компании знаковым. Это первый «паркетник» автопроизводителя из Хиросимы, построенный полностью своими силами. Впоследствии он стал бестселлером и основным драйвером продаж бренда.

За 12 лет существования CX-5 обзавелся двумя поколениями, а теперь готовится перейти в третью по счету генерацию. Как информирует инсайдерский японский портал «BestCarWeb», выложивший в Сеть первые неофициальные рендеры новинки, популярный компакт-кроссовер «Мазды» переживет кардинальный редизайн, который практически полностью перекроит его переднюю и заднюю части кузова.

Японский бестселлер примерит на себе переделанную на новый манер оптику с двумя уровнями, новый бампер, а также в существенной степени обновленную радиаторную решетку, которая хоть и сохранит свою форму, но изменится почти до неузнаваемости за счет нового декора и наполнения.

Изменение сзади окажутся не столь радикальными, но также заметно освежат экстерьер самого популярного кроссовера Mazda в мире. Главное из них – появление светодиодной перемычки между фарами, а также большой надписи Mazda под ней вместо традиционного шильдика бренда.

Другие внешние перемены реформенного кроссовера могут включить в себя появление глянцевого пластика вокруг арок и на бамперах, а также новый вид линии остекления сзади.

Источник сообщает, что вместе с другим дизайном CX-5 может поменяться еще и технически. Платформа машины останется неизменной, но в линейке двигателей появится новейшая мягко-гибридная силовая установка, которая впоследствии перекочует на другие кроссоверы Mazda, в том числе CX-60 и CX-80.