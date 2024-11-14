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Ferrari с Алиэкспресcа: кузов итальянского суперкара продают за 2,7 миллиона рублей

Из него получится сделать реалистичную реплику

Текст: Алексей Шмидт
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В мире крайне распространены кит-кары, имитирующие суперкары. Как правило, это относительно дешевые пародии на оригинальные машины, а не убедительные реплики. У них отсутствует подходящее шасси, двигатели или даже настоящий кузов. Но недавно один из продавцов сайта «Alibaba» (копания владеет площадкой «Алиэкспресс) выставил на продажу оболочку кузова оригинального Ferrari 458.

Описание объявления выглядит интересно: «подлинность гарантирована: это подлинный, оригинальный кузов подержанного автомобиля премиум-класса для Ferrari F458, обеспечивающий идеальную посадку и оптимальную производительность».

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Далее упоминается, что «кузов разработан для различных моделей Ferrari, включая 458 Italia, Speciale и Spider». Вот только есть одно «но». Показанный на фотографиях кузов совсем не похож на то, что предлагает вариант «Спайдер», ведь у него есть полноценная жесткая крыша. 

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Так или иначе, корпус машины включает в себя все, что необходим о для того, чтобы реплика выглядела как настоящий автомобиль. Капот, бамперы, кузов, крылья и крышка задней палубы выглядят целыми и без серьезных недостатков. Даже двери и стекла в хорошем состоянии.

Сколько стоит такой кусочек итальянской экзотики? Продавец хочет получить с него 27 тысяч 700 долларов или примерно 2,7 миллиона рублей по текущему курсу. 

Фото:Alibaba

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