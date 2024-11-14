Новый пикап Subaru Brat/Baja показан на неофициальных фото

Компания Subaru через своего топ-менеджера в Австралии Блэра Рида прошлой зимой обещала, что подготовит преемника моделей Brat или Baja. Предполагалось, что машина будет построена по кроссоверному формату и получит несущий кузов, став конкурентом набирающих популярность пикапов Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.
Спустя почти два года никаких подробностей об этом проекте так и не появилось, поэтому цифровой художник «Theottle» решил взять все в свои руки и показал, как мог бы выглядеть новый пикап Subaru, если бы ему дали «зеленый свет».
Причем в качестве отправной точки для дизайна машины по какой-то неведомой причине был выбран рамный пикап Toyota Tacoma.
Независимый дизайнер перерисовал экстерьер «Тойоты», добавив оформлению кузова машины фирменные черты машин «Субару». Спереди виртуальному пикапу Subaru достались собственные вытянутые фары, новая решетка радиатора с переделанной облицовкой и другой бампер.
Боковины и арки было решено прикрыть обвесом из неокрашенного пластика, а корме добавить новые фонари, крышку грузового отсека с выгравированным на ней названием компании и более прочным черным бампером.
О технических характеристиках автомобиля, разумеется, пока не может идти и речи, но в 2023 году заявлялось, что преемник Subaru Brat/Baja может получить фирменную систему постоянного полного привода и оппозитную «четверку».
Когда такой автомобиль увидит свет пока неизвестно. В «Субару» продолжают хранить по поводу его молчание. Не исключено, что проект отправился в долгий ящик.