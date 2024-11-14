Новый пикап Subaru Brat/Baja показан на неофициальных фото

Компания Subaru через своего топ-менеджера в Австралии Блэра Рида прошлой зимой обещала, что подготовит преемника моделей Brat или Baja. Предполагалось, что машина будет построена по кроссоверному формату и получит несущий кузов, став конкурентом набирающих популярность пикапов Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick.

Спустя почти два года никаких подробностей об этом проекте так и не появилось, поэтому цифровой художник «Theottle» решил взять все в свои руки и показал, как мог бы выглядеть новый пикап Subaru, если бы ему дали «зеленый свет».

Причем в качестве отправной точки для дизайна машины по какой-то неведомой причине был выбран рамный пикап Toyota Tacoma.

Рендер Subaru Baja 2026. Автор: Theottle

Независимый дизайнер перерисовал экстерьер «Тойоты», добавив оформлению кузова машины фирменные черты машин «Субару». Спереди виртуальному пикапу Subaru достались собственные вытянутые фары, новая решетка радиатора с переделанной облицовкой и другой бампер.

Боковины и арки было решено прикрыть обвесом из неокрашенного пластика, а корме добавить новые фонари, крышку грузового отсека с выгравированным на ней названием компании и более прочным черным бампером.

Рендер Subaru Baja 2026. Автор: Theottle

О технических характеристиках автомобиля, разумеется, пока не может идти и речи, но в 2023 году заявлялось, что преемник Subaru Brat/Baja может получить фирменную систему постоянного полного привода и оппозитную «четверку».

Когда такой автомобиль увидит свет пока неизвестно. В «Субару» продолжают хранить по поводу его молчание. Не исключено, что проект отправился в долгий ящик.