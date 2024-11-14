Kia представит мини-кроссовер, который удивит своей ценой и салоном

Корейский автопроизводитель Kia принял решение, что в его линейке есть место для еще одного субкомпактного кроссовера, который станет самым маленьким и, соответственно, недорогим в гамме компании. Малолитражный SUV должен дебютировать в ближайшие месяцы и получить название Syros.

Первым рынком для новинки видят Индию, но модель заявлена как глобальная, а значит будет предлагаться в большинстве стран, где продают автомобили Kia.

Сроки запуска машины пока не раскрыты, но тизерные изображения, ранее выложенные в Сеть, демонстрируют, чего можно ожидать от этой перспективной корейской новинки.

Автомобиль будет иметь высокий и квадратный вид, напоминающий японский кей-кары. Длина кроссовера составит до 4 метров, а задняя дверь окажется почти вертикальной и будет походить на родственный Hyundai Exter.

Другие примечательные детали экстерьера Syros включат в себя фары в бампере, необычный профиль стекол задней полусферы, а также L-образные фонари.

Тизеров интерьера машины пока нет, но ранее в Kia обещали, что салон ее новинки будет футуристичным и получит инновационную схему сидений.

Что касается двигателей, то для Kia Syros могут предусмотреть как ДВС, так и электрифицированные силовые установки. 1- и 1,2-литровые бензиновые моторы могут переехать под капот кроссовера из Hyundai Exter, а электрический двигатель оказаться заимствованным у Hyundai Inster.