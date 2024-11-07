Mazda отзывает более 150 тысяч своих самых популярных кроссоверов

Японский автопроизводитель Mazda за последние 10 лет совершил огромный рывок вперед, выпуская одни из лучших автомобилей на мировом рынке. Но идеальных автомобилей не существует и иногда отзывам подвергаются даже наиболее продаваемые модели.

В Mazda не привыкли отзывать автомобили, но, похоже, теперь им придется это сделать. Более того, по данным The Des Moines Register, сервисная кампания затронет ее популярные кроссоверы.

Всего отзывов насчитывается три. Под ремонт попадают модели CX-90 и CX-70 из-за различных проблем с программным обеспечением. Первый отзыв затрагивает 80 тысяч 915 кроссоверов 2024 и 2025 модельных годов, оснащенных блоком электропитания фирмы Dash. В таких машинах могут не работать некоторые функции во время запуска двигателя, в том числе обогрев стекол, система кругового обзора и система охлаждения высоковольтной батареи PHEV.

Вторая сервисная кампания связана исключительно с моделью CX-90 2024 и подразумевает ремонт 38 тысяч 926 единиц машин. Здесь основной причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением и системой старт-стоп, которая может привести к тому, что двигатель кроссовера не перезапустится после работы на холостом хожу.

Наконец, третий отзыв. В него входят 31 тысячи 488 единиц моделей CX-90 2024 и CX-70 2025 модельных годов. Все они могут потерять мощность во время движения. Утверждается, что проблема вызвана модулями управления трансмиссией и двигателем. Эта неисправность может стать причиной серьезных аварий.