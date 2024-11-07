Роторный концепт-кар Mazda Iconic SP может пойти в производство

Существует большая вероятность, что в обозримом будущем Mazda выпустит на рынок электрическое купе с двигателем Ванкеля. По крайней мере руководство компании из Хиросимы недвусмысленно намекает на то, что культовый SP, дебютировавший в 2023 году, превратится в серийную машину.

В октябре 2023 года Mazda представила миру испытательную модель, получившую теплый прием: Iconic SP. Прототип представлял собой поразительно округлое купе с роскошными линиями кузова, оснащенное электрической силовой установкой и двигателем с двумя роторами, который увеличивает дальность хода.

Уже тогда у журналистов закрались подозрения о том, что в «Мазде» хотят сделать из этого шоу-кара товарный автомобиль. Накануне этот домысел подтвердил генеральный менеджер дизайн-позразделения Mazda Масаси Накаяма.

Топ-менеджер японского автопроизводителя назвал Iconic SP одним из самых ярких событий в его карьере и заявил, что машина была разработана с намерением выпустить ее серийную версию в ближайшем будущем.

«Это нечто большее, чем бессмысленный шоу-кар. Mazda привлекает не только своим внешним видом, но и тем, что находится на переднем крае экологически чистых технологий. С Mazda Iconic SP мы будем у руля в будущее».

Напомним, концепт-кар «Мазды» Iconic SP комплектовался электрической силовой установкой мощностью 370 лошадиных сил и относительно небольшим аккумулятором, который заряжался от роторного двигателя.

Когда серийная версия этого прототипа может увидеть свет пока неизвестно, но учитывая заявления высшего руководства компании, произойти это может уже в ближайшие годы.