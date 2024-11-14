Электрокроссовер Chery Omoda E5, который никак не доедет до РФ, заработал 5 звезд в краш-тесте ANCAP

Первый электрический кроссовер в линейке китайского автопроизводителя Chery прошел испытания на безопасность в Австралии. В ходе тестов машина доказала, что ничем не уступает в этой области моделям именитых автопроизводителей.

Австралийская программа оценки новых автомобилей ANCAP провела краш-тесты Chery Omoda E5 – батарейного брата близнеца продающегося в России «паркетника» Omoda C5.

Автомобиль получил точно такой же 5-звездный рейтинг безопасности, что и его бензиновый собрат, предлагающийся на нашем рынке.

В испытаниях ANCAP Chery Omoda E5 набрал 87 баллов за защиту взрослых пассажиров, 88 баллов за защиту детей, 68 баллов за защиту уязвимых участников дорожного движения и 83 процента за помощь в обеспечении безопасности (работа электронных помощников).

Напомним, ранее в Chery не исключали выход модели Omoda E5 на российский рынок. Предполагалось, что электрический кроссовер появится в продаже в апреле, но этого так и не произошло.

По новой информации, планы по запуску «паркетника» были скорректированы. Новые сроки появления этой модели в РФ обещают раскрыть не раньше весны следующего года.