ДомойАвтоновости сегодняЭлектрокроссовер Chery Omoda E5, который никак не доедет до РФ, заработал 5...

Электрокроссовер Chery Omoda E5, который никак не доедет до РФ, заработал 5 звезд в краш-тесте ANCAP

Его обещают привезти еще с апреля этого года

Текст: Алексей Шмидт
Менее 2 мин. чтения
igwnr0trvbcjdazapa09

Первый электрический кроссовер в линейке китайского автопроизводителя Chery прошел испытания на безопасность в Австралии. В ходе тестов машина доказала, что ничем не уступает в этой области моделям именитых автопроизводителей. 

Австралийская программа оценки новых автомобилей ANCAP провела краш-тесты Chery Omoda E5 – батарейного брата близнеца продающегося в России «паркетника» Omoda C5.

Автомобиль получил точно такой же 5-звездный рейтинг безопасности, что и его бензиновый собрат, предлагающийся на нашем рынке.

5089abad 786a 51b2 bcb7 4ee62b050000

В испытаниях ANCAP Chery Omoda E5 набрал 87 баллов за защиту взрослых пассажиров, 88 баллов за защиту детей, 68 баллов за защиту уязвимых участников дорожного движения и 83 процента за помощь в обеспечении безопасности (работа электронных помощников).

Напомним, ранее в Chery не исключали выход модели Omoda E5 на российский рынок. Предполагалось, что электрический кроссовер появится в продаже в апреле, но этого так и не произошло. 

По новой информации, планы по запуску «паркетника» были скорректированы. Новые сроки появления этой модели в РФ обещают раскрыть не раньше весны следующего года. 

Фото:Chery, ANCAP

Подписывайтесь на наш ТГ-канал и Google News

Читайте также:

Актуальные автоновости:

Загрузить больше

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+