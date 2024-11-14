Jeep Compass следующего поколения: как будет выглядеть новый родственник Peugeot 3008

В прошлом месяце Jeep решил порадовать своих фанатов тизером нового поколения компактного кроссовера Compass, который должен появиться на свет в ближайшие месяцы. Тогда же стали известны первые подробности о его технической части.

Заявлялось, что в новой генерации «Компас» переедет со своей старой «тележки» FCA (Fiat-Chrysler) на новейшую платформу STLA Medium от Stellantis, что сделает его родственником Peugeot 3008, 5008 и Opel Grandland. Чего можно ждать от дизайна этой модели показали художники из Франции, работающие на местный портал «Auto-Moto».

Официальный тизер дизайна нового Jeep Compass. Фото: Jeep

В своей работе они опирались на октябрьский тизер нового «Компас», который представлял собой скетч боковой части реформенного кроссовера на черном фоне.

Дизайнеры использовали тот же ракурс и предполагают, что автомобиль обзаведется новым экстерьером с переделанными передней и задней частями кузова, где появятся другие решетка радиатора, фары и фонари и бамперы, а также перелицованные боковины с новыми выштамповками.

Неофициальный рендер дизайна нового поколения Jeep Compass. Источник: Auto-Moto.com

Более того, ожидается, что модернизированная машина получит еще и новую линию остекления, которая будет плавно перетекать в уже успевшее многим поднадоесть дизайнерское решение «парящая крыша».

Журналисты обещают, что в новой генерации Compass будет предлагаться не только с двигателем внутреннего сгорания или с гибридной силовой установкой, но станет доступен полноценным электромобилем. Впрочем, никаких подтвержденных технических подробностей об этой модели пока нет.

Премьеру нового Jeep Compass ждут уже в этом году, а его продажи начнутся с Европы в 2025-м.