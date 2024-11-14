Toyota и Subaru хотят засудить из-за отказов двигателей спорткаров GT86 и BRZ

О проблемах с 4-цилиндровыми оппозитными двигателями, разработанными Subaru, и используемыми в Toyota GT86 и Subaru BRZ, стало известно еще несколько лет назад. Тогда казалось, что иск против японских автопроизводителей почти неизбежен. И, похоже, он наконец-то подан.

По данным портала «CarBuzz», окружной суд США по округу Нью-Джерси принял коллективный иск от владельцев неисправных спорткаров Toyota и Subaru, в которых вышли из строя двигатели.

Утверждается, что причиной отказов оппозитных моторов стало масляное голодание. Общее мнение заключается в том, что герметик из прокладки масляного поддона попадает в масло и блокирует трубку, лишая остальную часть двигателя масла.

Проблема, по-видимому, возникает из-за того, что на заводе слишком обильно наносится неправильный герметик, а затем избыток герметика нагревается во время использования, размягчая его и позволяя вытеснить его прямо в масляный поддон.

В иске утверждается, что Toyota и Subaru использовали силикон вулканизации при комнатной температуре (RTV) вместо традиционных прокладок, а также утверждают, что Toyota и Subaru знали о проблеме и о том, что двигатели были неисправны, но решили «скрыть это от покупателей».

Как правило, отчеты о поломках поступали и поступают от владельцев машин, двигатели которых вышли из строя во время или после трековых сессий, когда мотор находится под наибольшей нагрузкой, а не во время обычной езды по дороге.

Коллективный иск, поданный в суд Нью-Джерси, включает в себя следующие модели: