Самый необычный автомобиль этой недели: Mercedes-Франкенштейн

Мир тюнинга огромен и умещает в себе практически все, что может прийти в голову. Но наиболее распространенным действием в нем является доработка той или иной модели. Впрочем, существуют энтузиасты, которые находятся на другой волне. Они обладают изобретательностью и способностью создавать фактически новые машины из других, как в случае с этим Mercedes-Франкенштейном, выставленным на продажу в Германии.

На площадке «Bidders Highway» появился лот, демонстрирующий невероятную переделку автомобиля Mercedes, в котором оказались скрещены две абсолютно разные модели этой компании – CL600 и ML55 AMG. У первого мастера позаимствовали алюминиевый кузов, а у второго – шасси.

Помимо сочетания в себе черт обоих «Мерседесов», находящихся в противоположных сегментах рынка, тюнеры добавили этой модели множество дополнительных опций, которые сделали внешний вид машины еще более впечатляющим.

Первое, что бросается в глаза – 5 вспомогательных фар, установленных в центральной области бампера. Прямо перед лобовым стеклом находится двойная 43-дюймовая светодиодная полоса, аналогичная той, что вмонтирована в экспедиционный багажник на крыше.

Кроме продвинутой светотехники Mercedes-Франкенштейн получил 18-дюймовые колеса Black Bear с «зубастой» резиной, а также изготовленные на заказ компоненты вроде переднего бампера со встроенной лебедкой, шноркелем.

Плюсом идет металлическая пластина, расположенная под задним бампером для защиты днища при езде по бездорожью.

Никакой информации о том, что скрывается под капотом этого монстра, нет. Ориентировочный ценник лота также пока не назван и станет известен в момент старта торгов.