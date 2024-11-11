У нового Renault Duster появился модный вариант тюнинга 

Новое поколение Duster вышло на рынок Европы совсем недавно и пока предлагается там под маркой Dacia. Но вскоре этот кроссовер станет доступен в других странах под брендом Renault. Несмотря на то, что машина появилась, совсем недавно тюнинг-ателье Carpoint через свое подразделение CP Performance подготовило для нее модный пакет доработок.

У Dacia и Renault существует множество готовых аксессуаров для нового «Дастера», в том числе Sleep Pack, дающий возможность при желании переночевать внутри машины с определенным комфортом, а также использовать машину в качестве кемпера.

Но независимые тюнеры из Германии пошли другим путем и действительно прокачали компактный вседорожник, добавив ему большей внешней агрессивности.

Машине достались эффектные расширители колесных арок, контрастные цвету, передний сплиттер, широкие шины, обутые на специальные колесные диски, а также воздухозаборник на капоте.

Судя по тому, что в описании к тюнинг-пакету Duster нет никакой информации о технических характеристиках, механически машина останется неизменной. Сейчас самым производительным вариантом этой модели является версия с 1,6-литровым «атмосферником», работающим в паре с электромотором. Максимальная мощность такого тандема равна 145 лошадиным силам.

Когда пакет доработок для третьего поколения «Дастер» станет доступен для покупки и сколько он будет стоить пока неизвестно.