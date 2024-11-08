Новый Toyota Land Cruiser 250 переосмыслен во внедорожник для апокалипсиса

В этом году на выставку SEMA привезли множество впечатляющих вариантов внедорожников Toyota Land Cruiser. Но одним из самых привлекательных среди них стал автомобиль, воплощенный в жизнь компанией Wesccott Designs. Идея компании заключалась в том, чтобы превратить городской вездеход в автомобиль, который мог бы стать отличным транспортным средством в случае апокалипсиса. А если конца света не случится, то на нем можно было бы участвовать в ралли по пересеченной местности городе Baja 500.

Тюнеры взяли за основу модель Land Cruiser First Edition 2024 с круглыми фарами и покрыла кузов машины свежей глянцевой краской, которая затем была украшена сатинированным покрытием, придав внешней отделке внедорожника уникальности. Затем машине достался комплект 17-дюймовых колес Innovate Racing G700 с золотой отделкой, обутых в 37-люймовые шины Toyo Open Country NTR Desert Race.

Новая многорычажная подвеска с амортизаторами Fox обещает изменить то, как 4×4 справляется с открытой дорогой, а также новые верхние и нижние рычажные механизмы изготовлены из обработанного алюминия, а также анодированного золота.

Спереди ее невероятный ход составляет 22 дюйма, а сзади — 18 дюймов. Кроме того, внедорожнику достались защитные пластины для защиты днища.

Освещение – еще одна область, куда были внесены кардинальные изменения. «Ленд Крузер» получил фонари, способные освещать всю округу. На крыше машины разместили 7 шестидюймовых светодиодных фонарей, а перед передней решеткой установили еще пять.

Для того, чтобы не зависеть от заправок, по обеим сторонам машины расположили топливные баки, а завершили модернизацию внедорожника новые гоночные сидения Sparco Evo S QRT с пятиточечными ремнями безопасности и отделанные кожей с золотой строчкой.

Отправлять в продажу уникальный Land Cruiser 250 не будут. Машина представляет собой лишь демонстрационный вариант возможностей тюнинг-компании Westcott Designs и окажется недоступна для приобретения.