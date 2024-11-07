Свежий Toyota Land Cruiser Prado получил аксессуары для бездорожья от ARB

Новое поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado планомерно идет по миру. Следующей страной, где готовится его запуск, является Австралия. В преддверии этого события местная тюнинг-фирма ARB, известная своими проектами для бездорожья, подготовила для «Прадо» пакет аксессуаров, делающих машину еще более офф-роудной.

Автомобилю достанутся стальной передний бампер от компании Summit MkII, включающий в себя лебедку Warn Zeon 10S, боковые поручни и ступени, а также дополнительная «умная» светотехника, позволяющая видеть препятствия на пути даже в условиях кромешной темноты.

Коренастому внешнему виду машины поспособствует комплект 17-дюймовых колес Method MRW 703 с бидлокатором, обутых в 35-дюймовые шины Nitto Trail Grappler.

Под обшивкой кузова спрячутся амортизаторы от Old Man Emu, позволяющие удерживать загруженный «Прадо» устойчивым образом на бездорожье, а также набор верхних рычагов подвески. Внешне узнать Prado в тюнинге от ARB можно будет по экспедиционному багажнику и фонарям Nacho quatro.

Опционально покупатели смогут заказать для своего внедорожника набор туристических аксессуаров, которые могут понадобиться семье в путешествии по бездорожью. К примеру, для покупателей доступен 96-литровый холодильник с морозильной камерой, двойной воздушный компрессор, система контроля давления в шинах и цифровой контроллер установленных аксессуаров.