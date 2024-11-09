Новый Renault Duster заметили в камуфляже в Индии

Несмотря на то, что большинство европейских стран уже имеет возможность приобрести третье по счету поколение кроссовера Duster, правда под маркой Dacia, в Индии этот автомобиль еще не доступен. Более того, там до сих пор представлен «Дастер» первой генерации.

Как и прежде, продавать автомобиль в этой стране будут под брендом Renault. Накануне автомобиль, готовящийся к запуску на новом для себя рынке, попался фотошпионам в плотном камуфляже.

Что скрывает маскировка пока сказать сложно, но вероятность, что европейский Dacia Duster 3 поколения и индийский будут на 99-процентов идентичными, максимальна.

Подробная информация о двигателе новинки для Индии в настоящее время недоступна. Впрочем, вседорожник, скорее всего, будет предлагаться только с бензиновым двигателем.

На мировых рынках Duster доступен с мягким и подзаряжаемым гибридом, а также с мотором, работающим на сжиженном газе.

Гибридная установка, получившая название Hybrid 140, сочетает в себе 94-сильный бензиновый двигатель объемом 1,6 л, электродвигатель мощностью 49 л.с. и высоковольтный стартер-генератор.

Мягкий гибрид работает на базе 1,2-литровой «тройки» с турбонаддувом, ассистирует которой 48-вольтовый довесок. Совокупная отдача такой системы равна 130 «силам».

На отдельных рынках Duster можно будет также купить с двухтопливной установкой, работающей как на бензине, так и на сжиженном газе.

Выход в продажу нового Renault Duster в Индии запланирован на вторую половину 2025 года.