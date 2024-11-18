Renault Niagara: новый пикап на базе Duster обещают в 2026 году

В 2023 году состоялась премьера концепт-кара Renault Niagara, который пресса тут же начала позиционировать как преемника бразильского пикапа Oroch, созданного на базе первых Duster. Однако в реальности все оказалось немного иначе.

Руководитель аргентинского подразделения Renault Пабло Сибилла сообщил, что Niagara встанет на конвейер в 2026 году и будет выпускаться параллельно с моделью Oroch.

В основу пикапа ляжет новое, третье по счету поколение кроссовера Duster. Автомобиль растянутся на 4,95-метра в длину, его ширина составит 1,85-метра, высота – 1,7-метра, а колесная база будет равна 2,95-метрам. Таким образом «Ниагара» превзойдет в размерах Renault Oroch на 25 см в длину, на 3 см в ширину и на 12 см в расстоянии между осями.

Рендер серийного пикапа Renault Niagara. Фото: Kleber Silva/KDesignAG

Машине предстоит перенять часть элементов дизайна у оригинального кроссовера Renault Duster 3 генерации, в том числе его задние фонари, выполненные в форме буквы «Y».

Пикап построят на платформе RGMP, которая ранее легла в основу модели Kardian, но технически автомобиль будет связан с Duster и Bigster.

Под капотом машины собираются разместить 1,3-литровый турбомотор мощностью 170 лошадиных сил, работающий в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором.

Как и в случае с пикапом Renault Oroch, главным рынком сбыта Renault Niagara станет Латинская Америка, где за машину, по слухам, собираются просить от 150 до 180 тысяч реалов или 2,6 – 3,1 миллиона рублей по действующему курсу валют.

Кстати, ранее Daily-Motor рассказывал о новом варианте тюнинга кроссовера Renault Duster от ателье Carpoint.