Обновленный Renault Austral хочет напугать Kia Sportage

Зарубежные автомобильные СМИ начали почти одномоментно писать, что Renault в ближайшие месяцы может дать важный коммерческий толчок своему кроссоверу Austral, для которого уже подготовлено плановое обновление.

С рестайлингом машина должна улучить свою привлекательность для покупателей, получив улучшенный дизайн, оснащение и экономичность, что позволит ей навязать более плотную борьбу бестселлеру Kia Sportage, а также Hyundai Tucson, Ford Kuga, VW Tiguan и другим представителям своего сегмента.

Дизайнеры «Motor1» выложили в Сеть первые рендеры реформенного Austral, на которых машина получила заметные изменения в сравнении с предшественником. Причем все они сосредоточены в передней части кузова.

Обновленный «паркетник» Renault может унаследовать ряд дизайнерских решений у старшего брата Rafale, а также обзавестись другим капотом, радиаторной решеткой и новыми бамперами.

Перемены затронут в том числе световые кластеры машины, которые ждут появления переработанных фар и дневных ходовых огней.

Ожидается, что новый Austral заметно прибавит с точки зрения оснащения, а также получит под капот 1,2-литровый бензиновый 3-цилиндровый турбомотор в качестве замены предыдущей «четверки» на 1,3-литра. Благодаря этому машине удастся прибавить не только в мощности, но и в уровне экономичности.

Премьера нового Renault Austral может состояться в конце этого – начале 2025 года.