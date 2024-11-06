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Обновленный накануне Kia Sportage уже «засветился» в естественной среде обитания

Только-только представленную машину засняли на дорогах общего пользования

Текст: Алексей Шмидт
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Вчера Daily-Motor рассказывал, что Kia провела плановое обновление своего популярного вседорожника Sportage. Южнокорейский автопроизводитель выложил в Сеть официальные изображения машины, сопроводив их техническими подробностями. А уже сегодня новый «Спортейдж» успел «засветиться» там, где ему самое место – на дорогах общего пользования.

Машину без какого-либо камуфляжа засняли в Корее читатели местного издания «Short Car». В объективы попал автомобиль черного цвета, на котором менее заметны все изменения в дизайне модели.

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Напомним, с рестайлингом самый популярный кроссовер Kia получил новое оформление «передка», где изменилась конструкция оптики, решетки радиатора и бампера. Небольшим доработкам подверглась корма машины, где поменялась графика задних фонарей. 

Южнокорейская линейка двигателей Sportage была пересмотрена. 2-литровый турбодизельный агрегат канул в Лету, а 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 180 лошадиных сил теперь будет работать в связке с 8-диапазонным «автоматом». Гибридные варианты машины и газовые остались без изменений.

Читайте на Daily-Motor – продолжение новости ниже –
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Автомобиль уже стал доступен для покупателей Кореи в рамках предзаказа. Стартовая цена машины составляет чуть больше 28 миллионов местных вон, что эквивалентно сумме в 2 миллиона рублей по нынешнему курсу. 

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Фото:Shorts Car

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