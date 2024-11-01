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В Россию вернулся и сильно подорожал знаменитый спорткар Toyota

Мы выяснили, сколько он стоит

Текст: Алексей Шмидт
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Toyota известна в мире и в России не только своими семейными моделями, но и спортивными машинами. Одна из них – легендарная Supra. В новом поколении этот автомобиль появился в РФ еще в 2019 году, но быстро покинул наш рынок. Однако теперь он вернулся, правда уже по совершенно иной цене.

По данным Daily-Motor, в России появился новый экземпляр Toyota Supra. Японское спортивное купе ввез в страну один автодилер, занимающийся параллельным импортом.

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Речь идет о единичном экземпляре с пробегом всего 28 километров. Машина выпущена в 2024 году и оснащена 3-литровым 6-цилиндровым бензиновым турбомотором, максимальная отдача которого равна 387 лошадиным силам. 

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Ассистирует мощному двигателю автоматическая коробка передач на восемь ступеней и задний тип привода. 

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Автомобиль, выкрашенный в серебристый цвет кузова, а также оснащенный салоном из кожи и алькантары, предлагают к продаже в Москве. Причем по баснословной цене по сравнению с той, которая была у ввозимых в Россию GR Supra официально до 2021 года. 

Если три года назад за это спортивное купе в РФ просили от 5 миллионов 500 тысяч рублей, то теперь за такой автомобиль придется заплатить 10 миллионов 527 тысяч рублей. 

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Фото:Toyota

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