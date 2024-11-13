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У россиян появилась возможность купить «японский Мини-Купер»: он маленький и недорогой

Daily-Motor узнал, сколько он стоит

Текст: Алиса Шашкова
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На российском рынке начали предлагать новый хэтчбек Suzuki, ключевой особенностью которого является дизайн, роднящий машину с британским Mini Cooper. Японская пятидверка XBee обладает характерной передней частью кузова с круглыми фарами, которые напоминают экстерьерное решение продукции суббренда BMW.

В остальном сходств между Suzuki XBee и Mini Cooper практически нет. Более того, японец компактнее 5-дверного «Купера». Его длина равна 3,7-метрам, а ширина и высота составляют 1,7-метра соответственно при колесной базе в 2,4-метра. 

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Автомобиль обладает 99-сильным турбомотором, а также может похвастаться наличием системы полного привода и классического «автомата». В число плюсов этой модели также заносят высокий дорожный просвет и отличную топливную экономичность. 

Оснащение хэтчбека включает в себя мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, мультифункциональное рулевое колесо, плюс климат- и круиз-контроль. 

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«Серый» автосалон, выставивший XBee на продажу, намеревается продать машину за 1 миллион 800 тысяч рублей, а также готов привезти ее под заказ.

Цена обосновывается необходимостью уплаты всех расходов на таможенное оформление, транспортировку и доставку автомобиля покупателю. 

Фото:Suzuki

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