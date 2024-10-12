Брутальный пикап Isuzu D-Max переводят на электричество

Электрификация добралась уже не только до кроссоверов и внедорожников, но и до пикапов. К примеру, у Toyota сейчас есть гибридная версия Hilux, предлагающаяся на некоторых рынках, а у Ford Ranger скоро появится подключаемая гибридная модификация. Кто-то идет на более радикальные шаги и уже делает полностью электрические пикапы (к примеру Rivian и многие китайские автопроизводители).

На днях по этому же пути решила пойти японская марка Isuzu, которая объявила о выпускe сразу двух разных видов электрифицированных пикапов D-Max.

Первый представляет собой вариант MHEV (он же мягкий-гибрид), а второй – полностью электрическую модификацию.

Сначала на конвейер встанет мягкий гибрид, характеристики которого уже раскрыты. Машину предложат с 1,9-литровым турбодизельным агрегатом RZ4E. Сочетаться ему предстоит с 48-вольтовой системой, направленной на повышение эффективности и снижение выбросов.

Мягко-гибридная система будет работать в связке исключительно с этим мотором и получит безальтернативный задний привод и 6-скоростной «автомат».

Учитывая, что речь идет о модификации MHEV, электрический двигатель не будет приводить в движение ни одно из колес. Вместо этого на него ляжет ответственность питать вспомогательные функции машины, в том числе кондиционер (без включенного мотора). Электрическая батарея пикапа будет поддерживать заряд емкостью 370 Вт/ч. Совокупная мощность машины не раскрывается, но отдача ДВС отдельно от электромотора составляет 148 лошадиных сил и 350 Нм.

Первым рынком для мягкого гибрида Isuzu D-Max станет Таиланд, где автомобиль будет дороже обычной неэлектрифицированной версии на 17 тысяч бат (примерно 50 тысяч рублей). Впоследствии такие пикапы появятся и на других рынках Азиатско-тихоокеанского региона, а затем компания выпустит полностью электрическую версию этой модели. Технические подробности о последней пока не приводятся.