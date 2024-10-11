Обновленный кроссовер Geely Coolray 2025 добрался до дилеров

В конце лета рестайлинговый кроссовер Geely Coolray начал поступать в распоряжение китайских автосалонов, но в отличие от прошлого раза, когда снимков этой машины вблизи не было, в Сеть утекли фотографии модели на стоянке дилера.

Модернизированный Coolray, который в КНР зовется Binyue, отличается от своего предшественника расширенной радиаторной решеткой, а также перекроенной задней частью кузова, где изменилось практически все.

Корма новинки Geely получила новую графику фонарей, а также переделанную крышку багажника. Дополнили общую картину другие бамперы, крылья и новая выхлопная система.

В салоне автомобиль поменялся менее радикально. Новомодное решение с объединенными между собой экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов отошло на второй план – теперь экраны разделены.

С точки зрения техники Coolray 2025 никак не поменялся. Автомобиль продолжат предлагать в КНР с 1,5-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 181 л.с., а также с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Привод таких машин будет только передний.

В качестве альтернативы в Китае предложат версии «Кулрея» с 1,5-литровым атмосферным двигателем на 126 «сил», 5-скоростной МКПП или вариатором, а также с 1,4-литровым турбомотором на 141 «силу», который трудится в связке с шестиступенчатой «механикой».

Стоимость машины в «Поднебесной» составит от 66 тысяч 800 юаней до 103 тысяч 800 юаней или около 915 тысяч – 1 миллиона 421 тысячи рублей по текущему курсу.

Ранее выяснилось, что популярный китайский внедорожник Tank 500 бьет рекорды продаж за границей. Компания Great Wall, владеющая этим брендом, отчиталась о достижении отметки в 100 тысяч проданных единиц «пятисотки» за пределами КНР.