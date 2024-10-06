Stepway без Sandero – чего ждать от нового поколения бестселлера Dacia

Долгое время модель Stepway прочно ассоциировалась с хэтчбеком Sandero, став его «внедорожной» модификацией. Но вскоре это изменится, ведь в четвертой генерации Sandero и Stepway станут абсолютно разными автомобилями. Французский портал «Autoplus» опубликовал статью, в которой рассказал, чего можно ждать от обеих реформенных моделей.

Обновление актуальной генерации Dacia Sandero запланировано на 2027 год. Автомобиль является самым популярным авто в Европе и считается чуть ли ни самой ожидаемой новинкой в «Старом Свете». Параллельно с ним должен выйти отделившийся от него хэтчбек Stepway, который, по слухам, может превратиться в субкомпактный кроссовер.

Dacia Stepway может расположиться на ступеньку ниже моделей Duster и Bigster, так что его длина вряд ли составит более 4,15-метра.

Машина хорошо подойдет для использования в городе, но одновременно с этим сможет съезжать с асфальтовых дорог в чем ей поможет более высокий клиренс, чем в случае с Sandero, а также наличие «внедорожного» пластикового обвеса и опционального полного привода.

В качестве основы для новинки эксперты видят платформу CMF-B. Автомобиль может разделить некоторые детали, которые задействуют в модели Renault Clio шестого поколения (запланирован на 2026 год).

Под капотом Stepway должны расположиться как бензиновые моторы, так и гибридные силовые установки мощность которых будет варьироваться от 120 до 150 лошадиных сил. В качестве цены для новинки французские журналисты называют цифру в 18 тысяч евро, что эквивалентно сумме в 1,9-миллиона рублей.