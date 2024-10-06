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Stepway без Sandero – чего ждать от нового поколения бестселлера Dacia

В новом поколении Stepway отвяжется от Dacia Sandero, став полноценным компактным кроссовером

Текст: Алексей Шмидт
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Долгое время модель Stepway прочно ассоциировалась с хэтчбеком Sandero, став его «внедорожной» модификацией. Но вскоре это изменится, ведь в четвертой генерации Sandero и Stepway станут абсолютно разными автомобилями. Французский портал «Autoplus» опубликовал статью, в которой рассказал, чего можно ждать от обеих реформенных моделей.

Обновление актуальной генерации Dacia Sandero запланировано на 2027 год. Автомобиль является самым популярным авто в Европе и считается чуть ли ни самой ожидаемой новинкой в «Старом Свете». Параллельно с ним должен выйти отделившийся от него хэтчбек Stepway, который, по слухам, может превратиться в субкомпактный кроссовер. 

Dacia Stepway может расположиться на ступеньку ниже моделей Duster и Bigster, так что его длина вряд ли составит более 4,15-метра.

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07 futur dacia stepway auto plus rene demarets 1

Машина хорошо подойдет для использования в городе, но одновременно с этим сможет съезжать с асфальтовых дорог в чем ей поможет более высокий клиренс, чем в случае с Sandero, а также наличие «внедорожного» пластикового обвеса и опционального полного привода. 

В качестве основы для новинки эксперты видят платформу CMF-B. Автомобиль может разделить некоторые детали, которые задействуют в модели Renault Clio шестого поколения (запланирован на 2026 год). 

Под капотом Stepway должны расположиться как бензиновые моторы, так и гибридные силовые установки мощность которых будет варьироваться от 120 до 150 лошадиных сил. В качестве цены для новинки французские журналисты называют цифру в 18 тысяч евро, что эквивалентно сумме в 1,9-миллиона рублей. 

Фото:Auto Plus / René Demarets

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