В гоночном симуляторе Gran Turismo 7 появился микроавтобус Toyota Hace

Компьютерная игра Gran Turismo является настоящим гоночным симулятором, но, похоже, ей пришло время стать еще и в каком-то роде симулятором коммерческих перевозок людей.

Последнее обновление «Гран Туризмо» привнесло в игру целый ряд существенных изменений: больше локаций, дополнительное меню и, разумеется, новые модели автомобилей.

Поклонники Mitsubishi будут в восторге из-за того, что теперь в игре можно найти Lancer Evolution VIII MR GSR. Но не останутся в стороне и фанаты Nissan.

В Gran Turismo никогда не было недостатка в моделях GT-R. И теперь, похоже, их стало еще больше. К и без того обширной линейке присоединился вариант Nissan GT-R Premium Edition T-spec – это финальная итерация этой модели перед тем, как машину снимут с производства.

Но все это шум на фоне того, что ждет в игре любителей автомобилей Toyota. Специально дня них в нее внедрили микроавтобус Hiace Commuter. Это базовая версия фургона, который предназначен для коммерческих перевозок и совершенно не ассоциируется с гонками.

Машина отличается наличием специальной ливреи UV Express и может оснащаться в зависимости от выбора игрока мотором мощностью 1000 лошадиных сил.