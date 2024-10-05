Toyota GR Supra лишится связи с BMW и станет 4-цилиндровым гибридом

Новый отчет, пришедший из Японии, свидетельствует о планах Toyota сменить силовую установку в ее новом поколении модели GR Supra. Вместо 6-цилиндрового мотора BMW такой автомобиль может перейти на 4-цилиндровый гибридный силовой агрегат.

Как сообщает портал «Best Car», шестая генерация Supra будет разрабатываться собственными силами Toyota и ее подразделением Gazoo Racing (GR). Партнерство с BWM собираются расторгнуть, поэтому судьба BMW Z4 остается под вопросом.

Журналисты утверждают, что первоначально новая GR Supra будет предлагаться с гибридной версией 2-литрового 4-цилиндрового бензинового двигателя Toyota с турбонаддувом, который станет существенным отходом от нынешней 3-цилиндровой рядной «шестерки».

Несмотря на меньший объем ДВС, гибридная трансмиссия должна обеспечить новой «Супре» отдачу в 400 лошадиных сил.

Ранее стало известно о том, что Toyota работает над полным спектром спортивных автомобилей нового поколения, часть из которых хотят сделать электрифицированными. В их число сейчас входят возрожденные Celica и MR2.

Предполагается, что появление у GR Supra гибридной трансмиссии позволит поделиться этой технологией с потенциально возможными новыми поколениями MR2 и Celica.