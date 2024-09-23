Toyota C-HR может получить купеобразную версию: изображения

Второе поколение популярного кроссовера Toyota C-HR несмотря на ожидания не увеличилось в размерах по сравнению с предшественником. Вместо этого машина сохранила длину в 4,3-метра, что сильно отличает ее от купе-вседорожников С-сегмента, таких как Cupra Formentor и Renault Arkana. Как пишет издание «Motor1», Toyota может разработать альтернативный вариант C-HR, который будет крупнее по габаритам обычного «паркетника» и получит купеобразный силуэт.

Зарубежный журнал опубликовал рендеры C-HR Coupe, а также поделился о машине потенциальными подробностями. На изображениях автомобиль нарисовали в виде «паркетника» с покатой линией крыши, которая плавно перетекает в корму.

Передняя часть кузова машины копирует аналогичную часть оригинального C-HR второй генерации и выделяется С-образными дневными ходовыми огнями и узкой решеткой радиатора. В то время как корма кросс-купе щеголяет слегка другими фонарями, крышкой багажника и иным бампером.

Багажник купеобразного C-HR, по подсчетам журналистов, может превысить 400 литров по сравнению с 364 литрами в стандартной модели.

Что касается силовых агрегатов, то гибридный вариант этой модели потенциально мог бы получить под капот силовую установку 200H на 197 лошадиных сил, либо 223-сильный «подзаряжаемый» силовой агрегат 220PH. Последний способен разгонять машину аналогичного веса от нуля до 100 километров в час за 7,4-секунды.

Когда новый вариант C-HR выйдет в продажу пока неизвестно. Журналисты отмечают, что проект пока не получит «зеленого света» от автопроизводителя.