Новый Hyundai Palisade впервые «засветил» свои фары

Hyundai ускоряет испытания второго поколения своего флагманского внедорожника Palisade, что подтверждает огромное количество прототипов этой модели, которое в последнее время попадает в объективы фотошпионов. На днях машину подловили на очередных тестах, где она впервые приоткрыла свою светотехнику.

Автомобиль подловили в одном из тоннелей в Южной Корее, когда ему пришлось включить фары. Благодаря удачно падающему свету сквозь камуфляж был виден рисунок светодиодных ДХО, который, судя по всему примет форму буквы C и получит пять отдельных элементов, а также по два длинных зубца, направленных в сторону решетки радиатора.

Еще одним интересным моментом в экстерьере нового Palisade, который можно почерпнуть из этих снимков, является проглядывающийся из-под маскировки светодиод по центру. О его назначении пока остается только догадываться.

Корма прототипа, как и прежде, была сильно замаскирована, но задние фонари ради безопасности пришлось обнажить по крайней мере частично. Видно, что они обладают вертикальной формой и состоят из множества прямоугольников, следующих от линии крыльев к верхней части бампера.

Технические изменения новинки пока засекречены. Официальная премьера машины, по слухам, запланирована на конец 2024 года, а продажи автомобиля начнутся в 2025-м.