Tesla и Stellantis достигли дна в рейтинге надежности подержанных автомобилей от CR

По мере того, как рынок б/у-автомобилей перегревается, покупатели все чаще охотятся за надежными подержанными вариантами. Но большой выбор на вторичном рынке невольно заставляет задуматься, какие из этих машин не выдержат испытание временем.

Ответ на этот вопрос дали авторы портала «Consumer Reports». Его журналисты тщательно изучили более 150 тысяч машин разных брендов, сравнив количество проблем, с которыми столкнулась каждая модель, со средним показателем для автомобилей, выпущенных в период с 2014 по 2019 годы. Вот что в итоге получилось.

Большая часть из этого анти-ТОПа оказалась представителями концерна Stellantis. Самая последняя строчка в рейтинге досталась Chrysler с результатом в 27 баллов из 100 возможных. На один балл его опередил Dodge (28/100), а еще немного лучше дела шли с Tesla, набравшей 30 баллов и занявшей почетное третье место среди худших марок.

Далее по мере роста надежности в этом рейтинге расположились такие бренды как: Jeep (32/100), Ram (35/100), GMC (36/100), Ford (36/100), Kia (38/100), Chevrolet (38/100), Hyundai (38/100), Audi (39/100) и Volvo (40/100).

Ранее «CR» опубликовал ТОП самых надежных автомобильных марок на «вторичке». И там лидерами оказались японские бренды.

Первое место занял Lexus с 75 баллами из 100, второе – Toyota (72/100), третье – Mazda (59/100), четвертое – Acura (57/100), а пятое досталось Honda (55/100).