В России начали торговать кроссовером Honda с фантастическим расходом топлива

Новое, шестое поколение бестселлера Honda CR-V, появилось в 2022 году, значительно изменившись внешне и технически. Помимо вариантов с ДВС у этой модели дебютировала гибридная модификация, которая удивляет своим невероятно низким расходом топлива. Недавно такие машины стали доступны и на российском рынке.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ объявлений «серых» дилеров, выяснив, что в России начали предлагать новую модификацию Honda CR-V шестого поколения. Это не обычный гибрид, а так называемое плагин-гибридное исполнение e:PHEV.

В оснащение кроссовера входит 2-литровый бензиновый мотор, развивающий 148 лошадиных сил. Пару ему составляет электрический силовой агрегат, отдача которого равна 184 л.с. Привод автомобиля может быть только передним, а на разгон с места до 100 км/ч у «паркетника» уходит порядка 9,4-секунды (при «максималке» в 195 километров в час).

Главной фишкой такого исполнения CR-V является его мизерный расход топлива. Заявлено, что на преодоление 100 километров пути в смешанном режиме езды кроссовер потребляет всего 0,8-литра горючего. Добиться этого инженерам «Хонды» удалось за счет его емкой батареи на 17,7 кВт/ч, обеспечивающей машине запас хода только на электротяге до 82 километров.

Плагин-гибридные Honda CR-V сейчас продают «серые» дилеры в Москве. Цены на такие автомобили составляют 6 миллионов 490 тысяч рублей.