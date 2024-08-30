У владельцев этого автомобильного бренда самое быстрое время реакции

Скорость реакции – одно из важных качеств за рулем автомобиля. Она нередко позволяет избежать серьезных инцидентов на дороге, вплоть до аварий с летальным исходом. Эксперты сервиса «Scrap Car Comparison» накануне выпустили собственное исследование, в котором проанализировали остроту реакции владельцев автомобилей в Великобритании. И лучшим в нем оказались не обладатели марок спортивных машин, а одного семейного бренда.

Как показали результаты эксперимента, быстрее всего на различные ситуации на дороге реагируют владельцы шведского Volvo – за 0,401 секунды. Это на 0,13 секунды оперативнее, чем в случае с главным аутсайдером этого рейтинга – Fiat.

На второй строчке идут обладатели машин Jaguar со скоростью реакции в 0,409-секунды, а тройку замыкает Suzuki – 0,413-секунды.

Неплохо в этом рейтинге показали себя владельцы других японских брендов. К примеру, Mitsubishi и Lexus заняли в это ТОП-е четвертое и пятое места соответственно. Их владельцы реагировали на различные сценарии движения на дороге за 0,417 и 0,435-секунды соответственно.

Следом за ними расположились обладатели автомобилей таких марок как: Renault (0,438-секунды), Audi (0,442-секунды), BMW (0,443-секунды), Porsche (0,444-секунды) и Fiat (0,446-секунды).

ТОП-10 брендов по скорости реакции их владельцев: