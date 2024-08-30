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У владельцев этого автомобильного бренда самое быстрое время реакции

Раскрыт весь ТОП-10

Текст: Михаил Романченко
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Скорость реакции – одно из важных качеств за рулем автомобиля. Она нередко позволяет избежать серьезных инцидентов на дороге, вплоть до аварий с летальным исходом. Эксперты сервиса «Scrap Car Comparison» накануне выпустили собственное исследование, в котором проанализировали остроту реакции владельцев автомобилей в Великобритании. И лучшим в нем оказались не обладатели марок спортивных машин, а одного семейного бренда.

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Как показали результаты эксперимента, быстрее всего на различные ситуации на дороге реагируют владельцы шведского Volvo – за 0,401 секунды. Это на 0,13 секунды оперативнее, чем в случае с главным аутсайдером этого рейтинга – Fiat.

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На второй строчке идут обладатели машин Jaguar со скоростью реакции в 0,409-секунды, а тройку замыкает Suzuki – 0,413-секунды. 

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Неплохо в этом рейтинге показали себя владельцы других японских брендов. К примеру, Mitsubishi и Lexus заняли в это ТОП-е четвертое и пятое места соответственно. Их владельцы реагировали на различные сценарии движения на дороге за 0,417 и 0,435-секунды соответственно.

Следом за ними расположились обладатели автомобилей таких марок как: Renault (0,438-секунды), Audi (0,442-секунды), BMW (0,443-секунды), Porsche (0,444-секунды) и Fiat (0,446-секунды).  

ТОП-10 брендов по скорости реакции их владельцев:

  1. Volvo – 0,401 секунды
  2. Jaguar — 0,409 секунды
  3. Suzuki — 0,413 секунды
  4. Mitsubishi — 0,417 секунды
  5. Lexus – 0,435 секунды
  6. Renault — 0,438 секунды
  7. Audi — 0,442 секунды
  8. BMW – 0,443 секунды
  9. Porsche — 0,444 секунды
  10. Fiat — 0,446 секунды.
Источник:Scrapcarcomparison
Фото:Volvo, Jaguar, Suzuki

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