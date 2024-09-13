1 из самых безопасных больших внедорожников в мире выпускает неожиданный бренд

Существует как минимум одна вещь, которая обычно не приходит на ум, когда кто-то говорит о компании Jeep. И это безопасность. В гамме этого автопроизводителя есть модель Wrangler, которая обладает репутацией одного из самых небезопасных автомобилей из-за высокого риска опрокидывания. Но, как показывает недавнее исследование, параллельно с ним в линейке Jeep существует большой внедорожник, считающийся одним из самых безопасных в мире.

Согласно информации, раскрытой североамериканской организацией IIHS, по результатам краш-тестов Jeep Wagoneer получил награду Top Safety Pick Award, которая присуждается самым безопасным автомобилям.

Как и другие большие внедорожники в этом классе, автомобиль не смог обеспечить хорошую защиту для задних пассажиров, но опередил всех своих конкурентов, в том числе Ford Expedition и Chevrolet Tahoe. Обе эти модели, как показали результаты испытаний, нуждаются в определенных доработках, чтобы удачно пройти тест с небольшим перекрытием.

В случае с Wagoneer эксперты похвалили машину за наличие достаточного пространства для водителя и передних пассажиров после удара в рамках краш-теста с небольшим перекрытием, но одновременно с этим пожурили эту модель Jeep за умеренный риск травмирования левой водительской ноги и его лодыжки.

Что касается других элементов защиты, то Wagoneer отметился отличной работой подушек безопасности и боковых шторок, которые предотвратили удары голов манекенов о жесткие конструкции.

Сегодня Jeep Wagoneer продается не только в США, но и в России. Цены на ввезенные по параллельному импорту автомобили начинаются от 14 миллионов 990 тысяч рублей.