Никто не делает такие надежные автомобили, как Toyota и Lexus

Когда дело доходит до надежности, японские автомобили, такие как Toyota Corolla, хвалят за их неубиваемость и простоту в обслуживании. Журнал Consumer Reports, похоже, согласен с этим тезисом, ведь в своем свежем исследовании поместил бренды Toyota и Lexus впереди 26 других марок.

В отчете рассматривалась надежность транспортных средств возрастом от 5 до 10 лет. Toyota и Lexus значительно опередили всех своих конкурентов, набрав по 75 и 72 балла соответственно.

Остальная часть первой пятерки включила в себя еще три японских бренда, в том числе: Mazda (59 баллов), Acura (57 баллов) и Honda (55 баллов), что в очередной раз подтвердило способность компаний из «Страны восходящего солнца» делать одни из самых крепких машин в мире. Так эти результаты прокомментировали сами аналитики:

«Toyota и Lexus обладают историей консервативных редизайнов, постепенно улучшая всю свою продуктовую линейку, а не внедряя множество современных новых систем. Наши данные неизменно показывают, что автомобили этих брендов надежны как новыми, так и остаются такими же с возрастом». Читают на Daily-Motor.Ru Можно ли избежать фронтальной аварии, если включить на ходу заднюю передачу?

Еще одним интересным моментом свежего исследования «CR» стали его аутсайдеры, занявшие последние позиции в рейтинге надежности своих автомобилей. Все семь последних мест достались представителям брендов, которые родом из США.

Chrysler занял последнюю строчку с результатом всего в 27 баллов. Родственный Dodge получил оценку ненамного лучше, набрав всего на 1 балл больше. А Jeep и RAM смогли заработать за надежность только 32 и 35 баллов соответственно.