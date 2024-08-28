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Назван электрический кроссовер, который нельзя покупать в 2024 году: он продается в России

Автомобиль подвергся жесткой критике со стороны британской прессы

Текст: Ростислав Архипов
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Бум на электромобили заставляет многих автопроизводителей смотреть в сторону электрификации моделей, которые носят легендарные названия. Примерно так произошло с именем Mustang, которое использовали для нового купеобразного «паркетника», добавив к нему приставку Mach-E.

Автомобиль появился на свет в 2019 году, но в продажу вышел в конце 2020-го. В его основу легла платформа Global Electrified (GE2), а элементы дизайна скопировали с оригинального купе Ford Mustang.

Но несмотря на все старания «фордовцев» машина вышла не самой удачной. По крайней мере такого мнения придерживаются журналисты британского авторитетного издания «WhatCar».

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mustang mach e 70

Эксперты из «Туманного Альбиона» выпустили статью, в которой назвали Ford Mustang Mach-E худшим выбором среди электрокаров в 2024 году, а также не рекомендовали эту модель к покупке.

mustang mach e 66 1

Авторы заметки утверждают, что Mustang Mach-E хорошо оборудован и относительно вместителен, однако у него есть ряд принципиальных недостатков. Во-первых, машину называют слишком резкой, а во-вторых – некачественной из-за огрехов в сборке. Кроме того, электрический кросс-купе Ford обладает медленной скоростью зарядки, уступая по этому показателю большинству конкурентов.

mustang mach e 80

Что интересно, Ford Mustang Mach-E сегодня можно купить даже в России. За ввезенные по параллельному импорту машины под заказ у нас просят от 7 миллионов 592 тысяч рублей. 

Источник:WhatCar
Фото:Ford

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