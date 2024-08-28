Назван электрический кроссовер, который нельзя покупать в 2024 году: он продается в России

Бум на электромобили заставляет многих автопроизводителей смотреть в сторону электрификации моделей, которые носят легендарные названия. Примерно так произошло с именем Mustang, которое использовали для нового купеобразного «паркетника», добавив к нему приставку Mach-E.

Автомобиль появился на свет в 2019 году, но в продажу вышел в конце 2020-го. В его основу легла платформа Global Electrified (GE2), а элементы дизайна скопировали с оригинального купе Ford Mustang.

Но несмотря на все старания «фордовцев» машина вышла не самой удачной. По крайней мере такого мнения придерживаются журналисты британского авторитетного издания «WhatCar».

Эксперты из «Туманного Альбиона» выпустили статью, в которой назвали Ford Mustang Mach-E худшим выбором среди электрокаров в 2024 году, а также не рекомендовали эту модель к покупке.

Авторы заметки утверждают, что Mustang Mach-E хорошо оборудован и относительно вместителен, однако у него есть ряд принципиальных недостатков. Во-первых, машину называют слишком резкой, а во-вторых – некачественной из-за огрехов в сборке. Кроме того, электрический кросс-купе Ford обладает медленной скоростью зарядки, уступая по этому показателю большинству конкурентов.

Что интересно, Ford Mustang Mach-E сегодня можно купить даже в России. За ввезенные по параллельному импорту машины под заказ у нас просят от 7 миллионов 592 тысяч рублей.