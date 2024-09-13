Caterpillar тайно изготавливает детали для своего пикапа, который недавно назвали фейком

Несколько недель назад в Сети стали активно тиражироваться слухи о том, что компания Caterpillar собирается войти в новый для себя сегмент легковых автомобилей и готовит некий пикап, который может поступить в продажу в ближайшее время. Впоследствии их автор назвал эти инсинуации фейком и история быстро затихла. Но сегодня у нее появилось неожиданное продолжение.

Журнал «The Drive», ссылаясь на собственный источник внутри компании Caterpillar, утверждает, что один из самых крупных мировых производителей строительной и горнодобывающей техники действительно планирует выпустить собственный пикап и даже уже начал изготавливать вкладыши двигателя для этой модели.

По словам инсайдеров, утилитарник Cat может получить два варианта двигателей: V6 и V8, которые почти наверняка будут работать на дизельном топливе, но неясно, идет речь о полуторных или тяжелых пикапах.

Производство гильз двигателя для пикапа, предположительно, ведется на литейном заводе Caterpillar в Майплтоне (Иллинойс, США).

Журналисты, получившие в свое распоряжение эту информацию, считают, что CAT в таком проекте может выступить в качестве поставщика двигателей для уже зарекомендовавшего себя бренда пикапов. Аналогичная бизнес-модель ранее была реализована между компаниями RAM и Cummins.