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Caterpillar тайно изготавливает детали для своего пикапа, который недавно назвали фейком

Утверждается, что эти слухи имеют под собой долю правды

Текст: Алексей Шмидт
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Несколько недель назад в Сети стали активно тиражироваться слухи о том, что компания Caterpillar собирается войти в новый для себя сегмент легковых автомобилей и готовит некий пикап, который может поступить в продажу в ближайшее время. Впоследствии их автор назвал эти инсинуации фейком и история быстро затихла. Но сегодня у нее появилось неожиданное продолжение. 

Журнал «The Drive», ссылаясь на собственный источник внутри компании Caterpillar, утверждает, что один из самых крупных мировых производителей строительной и горнодобывающей техники действительно планирует выпустить собственный пикап и даже уже начал изготавливать вкладыши двигателя для этой модели. 

Копия caterpillar pickup truck rendering 1

По словам инсайдеров, утилитарник Cat может получить два варианта двигателей: V6 и V8, которые почти наверняка будут работать на дизельном топливе, но неясно, идет речь о полуторных или тяжелых пикапах. 

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Производство гильз двигателя для пикапа, предположительно, ведется на литейном заводе Caterpillar в Майплтоне (Иллинойс, США). 

caterpillar pickup truck rendering garagem master

Журналисты, получившие в свое распоряжение эту информацию, считают, что CAT в таком проекте может выступить в качестве поставщика двигателей для уже зарекомендовавшего себя бренда пикапов. Аналогичная бизнес-модель ранее была реализована между компаниями RAM и Cummins. 

Источник:The Drive
Фото:CAT, соцсети

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