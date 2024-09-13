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Volkswagen «затизирил» новый компакт-кроссовер со странным названием, адресованный всему миру

Его премьера состоится уже на днях

Текст: Алексей Шмидт
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Volkswagen анонсировал совершенно новый компактный кроссовер, который будет продаваться по всему миру и расположится в гамме автопроизводителя на ступеньку ниже модели Taigun. Премьера машины запланирована на следующий год, а первым рынком для новинки должна стать Бразилия. 

В Сеть выложили первое изображение этого «паркетника», судя по которому машине предстоит примерить на себе современный облик всех последних моделей немецкой марки.

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Никакими подробностями относительно технической стороны новинки VW пока не делится, но известно, что в техдокументации автомобиль сейчас проходит под индексом A0. 

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Ходят слухи, что машина может получить странное название, которое будет звучать как Yeh (в переводе «Да» – Daily-Motor.Ru). В его основу должна лечь платформа MQB-A0, ранее ставшая базой таких моделей как Nivus и T-Cross, а также Polo, продающихся на развивающихся рынках. 

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Эта «тележка» похожа на шасси MQB-A0-IN, на которой были построены компактные кроссоверы VW Taigun и Virtus, а также Skoda Kushaq и седан Slavia. 

Длина новинки может составить около 4 метров, а расстояние между осями будет равно 2,5-метрам. 

Подробности о силовом агрегате нового кроссовера Volkswagen могут раскрыть уже в ближайшие несколько дней, когда проект будет официально рассекречен автопроизводителем. 

Фото:Volkswagen

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