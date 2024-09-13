Volkswagen «затизирил» новый компакт-кроссовер со странным названием, адресованный всему миру

Volkswagen анонсировал совершенно новый компактный кроссовер, который будет продаваться по всему миру и расположится в гамме автопроизводителя на ступеньку ниже модели Taigun. Премьера машины запланирована на следующий год, а первым рынком для новинки должна стать Бразилия.

В Сеть выложили первое изображение этого «паркетника», судя по которому машине предстоит примерить на себе современный облик всех последних моделей немецкой марки.

Никакими подробностями относительно технической стороны новинки VW пока не делится, но известно, что в техдокументации автомобиль сейчас проходит под индексом A0.

Ходят слухи, что машина может получить странное название, которое будет звучать как Yeh (в переводе «Да» – Daily-Motor.Ru). В его основу должна лечь платформа MQB-A0, ранее ставшая базой таких моделей как Nivus и T-Cross, а также Polo, продающихся на развивающихся рынках.

Эта «тележка» похожа на шасси MQB-A0-IN, на которой были построены компактные кроссоверы VW Taigun и Virtus, а также Skoda Kushaq и седан Slavia.

Длина новинки может составить около 4 метров, а расстояние между осями будет равно 2,5-метрам.

Подробности о силовом агрегате нового кроссовера Volkswagen могут раскрыть уже в ближайшие несколько дней, когда проект будет официально рассекречен автопроизводителем.