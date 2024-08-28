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Из кроссовера Toyota C-HR создали коллекцию украшений

Ювелирные изделия изготовили из углерода, извлеченного из деталей автомобиля

Текст: Алиса Шашкова
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Прошлым летом Toyota представила новое поколение своего компактного кроссовера C-HR. Спустя больше года автомобиль добрался до австралийского рынка, где японцы решили отпраздновать выход модели на «Зеленом континенте» сотрудничеством с местным ювелирным дизайнером Милли Сэвидж и создателем бриллиантов Heart in Diamond. В итоге совместно с ним была создана коллекция уникальных украшений, произведенных из деталей Toyota C-HR.

В свежей генерации этот небольшой «паркетник» компании «Тойота» получил множество острых краев и, по заявлению его разработчиков, экстерьер машины был вдохновлен бриллиантом.

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Австралийский дизайнер решила воспользоваться этой отсылкой и создала из того, что когда-то должно было стать кроссовером C-HR, коллекцию ювелирных изделий, состоящую из 9 колец, ожерелья, браслета, пары сережек и, цепочки.

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Украшения были изготовлены из углерода, извлеченного из компонентов предварительно предназначавшегося для C-HR. Утверждается, что на это ушло чуть менее 4 недель.

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Коллекция стала первой в мире, в которой использовались материалы, предназначенные для кроссовера. По словам ее автора, ювелирным изделиям была придана смелая и изысканная форма, отражающая современную эстетику модели C-HR и ее собственный стиль. 

Цены на все украшения обещают раскрыть в ближайшее время. 

Фото:Toyota

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