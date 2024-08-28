Hyundai и Kia оказались аутсайдерам по надежности поддержанных машин 

За последние десять лет автомобили корейских автопроизводителей совершили серьезный скачок по качеству, а по спросу вошли в списки самых популярных машин на планете. Но, как показывает новое исследование издания «Consumer Reports», пребывать на вершине им удалось не так долго, как хотелось бы.

Аналитики выпустили свежий рейтинг компаний по уровню надежности их подержанных автомобилей. И его результаты удивили тем, что аутсайдерами в ТОП-е оказались Hyundai, а также Kia. Их б/у-машины получили одни из худших оценок, расположившись в ТОП-20 на 17-й и 19-й позициях соответственно.

Обе корейских компании заработали по 38 баллов. Единственным автопроизводителем, рейтинг надежности подержанных машин которых оказался хуже, стал Ford с результатом в 36 баллов из 100.

Что касается компаний, б/у-автомобили которых считаются чрезвычайно долговечными, то этот список выглядит следующим образом:

1 место – Lexus (75 баллов из 100)

2 место – Toyota (72 балла из 100)

3 место – Mazda (59 баллов из 100)

4 место – Acura (57 баллов из 100)

5 место – Honda (55 баллов из 100).