В Россию начали завозить самое популярное купе в мире

Параллельный импорт, ставший легальным в России с 2022 года, охватывает не только массовый сегмент автомобилей, но и нишевые категории. «Серые» дилеры то и дело ввозят к нам спортивные модели, которые редко скупают огромными тиражами. Но одна из них стоит особняком по отношению к другим, ведь является самым продаваемым купе на планете.

По данным Daily-Motor.Ru, в России появились автомобили Ford Mustang 2024 производственного года. Их ввозом в нашу страну занимается сразу несколько дилеров, специализирующихся на поставках машин по альтернативному импорту. Автомобили доступны в Москве, Владивостоке и Бердске.

В их арсенал входят несколько вариантов двигателей. Самый дешевый Mustang продают с 2,3-литровым бензиновым мотором Ecoboost. Его отдача равна 315 лошадиным силам. Тогда как более дорогие модификации этой модели включают в свое оснащение 5-литровый двигатель V8, развивающий мощность 487 лошадиных сил. Связку обоим силовым агрегатам составляет автоматическая трансмиссия и задний привод.

Особенностью Ford Mustang является одно интересное обстоятельство, выясненное специалистами портала «Focus2Move». Согласно аналитике этого издания, американский автомобиль считается самым популярным купе в мире. Продажи Mustang в 2024 году до апреля 2024 года составили 22 тысячи 485 единиц, что позволило ему с большим отрывом опередить таких представителей своего же класса как Dodge Charger и Porsche Taycan.

Цены на Ford Mustang в России начинаются от 5 миллионов 800 тысяч рублей и способны доходить до отметки в 8 миллионов 100 тысяч рублей.