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Британцы назвали самый крепкий кроссовер: за 10 лет в утиль ушли всего 4 машины

Daily-Motor.Ru выяснил, сколько он стоит в России

Текст: Михаил Романченко
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Автомобили Lexus считаются одними из самых безотказных на планете. И этот тезис нашел свое очередное подтверждение в свежем исследовании британского портала «National Scrap Car». 

Компания, которая обладает статистикой по количеству утилизированных машин в «Туманном Альбионе», представила собственный ТОП автомобилей, где победа досталась популярному кроссоверу Lexus.

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Согласно подсчетам, с 2014 по 2023 год с дорог было снято всего 4 экземпляра Lexus RX, что сделало его самым крепким кроссовером страны. 

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Lexus RX появился в модельной гамме компании в 1998 году. Сегодня на рынке представлено его пятое по счету поколение, которое без особых проблем можно купить даже в России. Вот только стоит оно совсем недешево. 

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Цены на новые RX, привезенные в РФ по «серому» импорту, начинаются от 11 миллионов 600 тысяч рублей и способны доходить до 13 миллионов 850 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации и автосалона, выставившего такие машины на продажу. 

Фото:Lexus

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