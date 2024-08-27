Британцы назвали самый крепкий кроссовер: за 10 лет в утиль ушли всего 4 машины

Автомобили Lexus считаются одними из самых безотказных на планете. И этот тезис нашел свое очередное подтверждение в свежем исследовании британского портала «National Scrap Car».

Компания, которая обладает статистикой по количеству утилизированных машин в «Туманном Альбионе», представила собственный ТОП автомобилей, где победа досталась популярному кроссоверу Lexus.

Согласно подсчетам, с 2014 по 2023 год с дорог было снято всего 4 экземпляра Lexus RX, что сделало его самым крепким кроссовером страны.

Lexus RX появился в модельной гамме компании в 1998 году. Сегодня на рынке представлено его пятое по счету поколение, которое без особых проблем можно купить даже в России. Вот только стоит оно совсем недешево.

Цены на новые RX, привезенные в РФ по «серому» импорту, начинаются от 11 миллионов 600 тысяч рублей и способны доходить до 13 миллионов 850 тысяч рублей в зависимости от выбранной комплектации и автосалона, выставившего такие машины на продажу.