В России начали продавать новую Toyota на 7 мест, о существовании которой многие не догадываются

Автомобили Toyota всегда пользовались на российском рынке огромной популярностью, но продавались они у нас далеко не во всем своем многообразии. С тех пор как в РФ легализовали «серый» импорт, в страну хлынул поток моделей «Тойоты», о существовании которых многие россияне даже не догадывались. Одна из них – Toyota Veloz.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, «серые» дилеры начали предлагать в России такие 7-местные компактвэны 2024 года выпуска. Машины обещают привезти под заказ из соседней Республики Казахстан.

Автомобили оснащены полуторалитровым бензиновым «атмосферником», развивающим 106 лошадиных сил, а также бесступенчатой коробкой передач CVT и безальтернативным передним типом привода. Заявлено, что этот тандем расходует в среднем на 100 километров от 5 до 7 литров топлива.

Несмотря на то, что Veloz предназначен для развивающихся рынков и считается бюджетной моделью, в его оснащение входят такие прелести цивилизации как: 2-зонная климатическая система, мультируль, информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным дисплеем и многое другое.

Что касается порядка цен, то за новые Toyota Veloz в России сейчас просят от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Утверждается, что в эту стоимость входит доставка машины из Казахстана в Россию и, вероятно, оплата всех пошлин и оформление документов.