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Самый дорогой кроссовер Hyundai в истории показан в преддверии презентации

Он бросит вызов Kia EV9 и BMW iX

Текст: Алексей Шмидт
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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, владеющий маркой Ioniq, готовится к официальной премьере нового флагмана этого суббренда. Презентация большого батарейного кроссовера, который окажется самым дорогим в гамме всей компании, должна состояться в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе. 

В течение года в Сети то и дело появлялись шпионские фотографии прототипов этой модели. Взяв их за основу независимый дизайнер Танос Паппас воплотил в жизнь то, что скрывалось под камуфляжем, показав, как будет выглядеть новый электрический трехрядный внедорожник Hyundai. 

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Ожидается, что новинка получит название Ioniq 7, либо Ioniq 9. Спереди ей достанется набор светодиодных блоков, которые будут работать как фирменные дневные ходовые огни, а снизу рядом с бутафорской решеткой радиатора расположатся капсулы фар ближнего и дальнего света. 

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Колесные арки машины прикроют широким черным пластиком и, возможно, распространят этот обвес на пороги, а дверные ручки спрячут в кузове.

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Как будет выглядеть автомобиль сзади художник не показал, но если следовать логике шпионских фото кроссовер обзаведется аналогичными по рисунку с дневными ходовыми огнями фонарями. 

Концепт-кар Seven, лежащий в основе этого проекта, обладал длиной в 5 метров и колесной базой в 3200 мм. Ожидается, что серийный автомобиль сохранит эти габариты и по этим показателям окажется равен Range Rover.

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В качестве платформы новинка задействует архитектуру E-GMP, поддерживающую 800-вольтовую зарядку и возможность пополнения запаса энергии аккумулятора от 10 до 80 процентов менее чем за 20 минут. Предполагаемая дальнобойность машины составит более 500 километров, а мощность в двухмоторной версии может достигнуть отметки в 400 л.с. и 700 Нм. 

Сколько может стоить Ioniq 7/Ioniq 9 пока доподлинно неизвестно, но понятно, что это будет самый дорогой автомобиль Hyundai в истории с ценой около 70 тысяч долларов или примерно 6,5 миллиона рублей по текущему курсу. 

Главными конкурентами корейского электрокроссовера называют родственный Kia EV9 и BMW iX.

Фото:Thanos Pappas, The Korean Car Blog

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