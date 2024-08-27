Самый дорогой кроссовер Hyundai в истории показан в преддверии презентации

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai, владеющий маркой Ioniq, готовится к официальной премьере нового флагмана этого суббренда. Презентация большого батарейного кроссовера, который окажется самым дорогим в гамме всей компании, должна состояться в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В течение года в Сети то и дело появлялись шпионские фотографии прототипов этой модели. Взяв их за основу независимый дизайнер Танос Паппас воплотил в жизнь то, что скрывалось под камуфляжем, показав, как будет выглядеть новый электрический трехрядный внедорожник Hyundai.

Ожидается, что новинка получит название Ioniq 7, либо Ioniq 9. Спереди ей достанется набор светодиодных блоков, которые будут работать как фирменные дневные ходовые огни, а снизу рядом с бутафорской решеткой радиатора расположатся капсулы фар ближнего и дальнего света.

Колесные арки машины прикроют широким черным пластиком и, возможно, распространят этот обвес на пороги, а дверные ручки спрячут в кузове.

Как будет выглядеть автомобиль сзади художник не показал, но если следовать логике шпионских фото кроссовер обзаведется аналогичными по рисунку с дневными ходовыми огнями фонарями.

Концепт-кар Seven, лежащий в основе этого проекта, обладал длиной в 5 метров и колесной базой в 3200 мм. Ожидается, что серийный автомобиль сохранит эти габариты и по этим показателям окажется равен Range Rover.

В качестве платформы новинка задействует архитектуру E-GMP, поддерживающую 800-вольтовую зарядку и возможность пополнения запаса энергии аккумулятора от 10 до 80 процентов менее чем за 20 минут. Предполагаемая дальнобойность машины составит более 500 километров, а мощность в двухмоторной версии может достигнуть отметки в 400 л.с. и 700 Нм.

Сколько может стоить Ioniq 7/Ioniq 9 пока доподлинно неизвестно, но понятно, что это будет самый дорогой автомобиль Hyundai в истории с ценой около 70 тысяч долларов или примерно 6,5 миллиона рублей по текущему курсу.

Главными конкурентами корейского электрокроссовера называют родственный Kia EV9 и BMW iX.