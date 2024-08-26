На рынке России начали торговать самым живучим гибридным кроссовером на планете

Хейтеры говорят, что гибридные двигатели ненадежны, но в мире существует как минимум один автомобиль, который опровергает этот тезис. Недавно его начали ввозить на российский рынок по альтернативному импорту.

Редакция Daily-Motor.Ru прошерстила предложения отечественных «серых» автосалонов и выяснила, что на их стоянках появились новые кроссоверы Toyota Highlander Hybrid 2024 года.

Машины прибыли в РФ из Китая, где их собирают на мощностях совместного завода GAC-Toyota. Все они укомплектованы гибридной силовой установкой, работающей от 2,5-литрового бензинового ДВС, объединенного с электромеханическим вариатором e-CVT и электромотором. Предельная мощность системы составляет 246 лошадиных сил.

Длина Highlander Hybrid составляет без малого 5 метров, а ширина и высота машины равны 1,9- и 1,7-метрам. В Россию привезли исключительно полноприводные кроссоверы, но в Китае они также доступны в переднеприводной модификации.

Цены на нашем рынке на эту модель варьируются в вилке от 4 миллионов 20 тысяч до 7 миллионов 999 тысяч рублей в зависимости от дилера и выбранной комплектации.

Согласно результатам исследования журналистов портала «iSeeCars», Toyota Highlander Hybrid является самым крепким гибридным кроссовером в мире. Утверждается, что такие машины обладают 25,9% вероятностью преодолеть отметку в 400 тысяч километров пробега и не сломаться. Это в 3,1-раза выше, чем в среднем по сегменту.

Единственным гибридом, который оказался близок по этому показателю к Highlander Hybrid, стал седан Honda Accord Hybrid, но в случае с ним шанс проехать 400 тысяч км составил всего 13,1%.