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Российский автоэксперт раскрыл все претензии к китайским автомобилям

Их оказалось сразу 5

Текст: Алексей Шмидт
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Китайские автомобили прошли долгий путь от полного неприятия к ним со стороны российских покупателей до страстного желания приобрести одну из таких моделей (особенно в условиях, когда купить что-то другое очень сложно). Но несмотря на очевидный прогресс со стороны «поднебесных»автопроизводителей их продукция по-прежнему не лишена недостатков.

Автомобильный эксперт Дмитрий Баринов, ведущий канал «Автотелеграм» и имеющий за своими плечами опыт испытаний огромного количества автомобилей, составил собственный ТОП-5 минусов китайских машин. Список недостатков выглядит следующим образом:

Первый: неумение адекватно настроить подвеску. Есть удивительные исключения, но чаще всего дело обстоит примерно так. Возможно, родных для компаний потребителей этот «нюанс» не особо волнует, а для России производители не видят смысла что-то серьезно переделывать.

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Второй: чаще всего кресла спроектированы с учетом телосложения среднего китайца. И если вы чуть выше и крупнее, можете ощущать неудобства. Опять-таки, есть исключения (например, кроссоверы WEY).

Третий: маниакальное стремление спрятать управление всеми возможными функциями в центральный монитор, очистив салон от физических кнопок. Сильно раздражает.

Четвертый: мониторы все крупнее, а их пространство используется так же неэффективно, что и прежде.

Пятый: отсутствие интуитивно понятной логики управлениями основными и вспомогательными функциями через то же меню. Хаос как и раньше. Но тоже не без исключений…

Источник:Автотелеграм
Фото:Chery

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