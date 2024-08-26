Российский автоэксперт раскрыл все претензии к китайским автомобилям

Китайские автомобили прошли долгий путь от полного неприятия к ним со стороны российских покупателей до страстного желания приобрести одну из таких моделей (особенно в условиях, когда купить что-то другое очень сложно). Но несмотря на очевидный прогресс со стороны «поднебесных»автопроизводителей их продукция по-прежнему не лишена недостатков.

Автомобильный эксперт Дмитрий Баринов, ведущий канал «Автотелеграм» и имеющий за своими плечами опыт испытаний огромного количества автомобилей, составил собственный ТОП-5 минусов китайских машин. Список недостатков выглядит следующим образом:

– Первый: неумение адекватно настроить подвеску. Есть удивительные исключения, но чаще всего дело обстоит примерно так. Возможно, родных для компаний потребителей этот «нюанс» не особо волнует, а для России производители не видят смысла что-то серьезно переделывать.

– Второй: чаще всего кресла спроектированы с учетом телосложения среднего китайца. И если вы чуть выше и крупнее, можете ощущать неудобства. Опять-таки, есть исключения (например, кроссоверы WEY).

– Третий: маниакальное стремление спрятать управление всеми возможными функциями в центральный монитор, очистив салон от физических кнопок. Сильно раздражает.

– Четвертый: мониторы все крупнее, а их пространство используется так же неэффективно, что и прежде.

– Пятый: отсутствие интуитивно понятной логики управлениями основными и вспомогательными функциями через то же меню. Хаос как и раньше. Но тоже не без исключений…