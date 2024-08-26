В Россию наладили ввоз самых маленьких кроссоверов Lexus

Летом прошлого года Lexus понял, что компания упускает лакомый кусок рынка субкомпактных кроссоверов и показал собственную модель в этом сегменте, получившую название LBX. Машина стала самым маленьким представителем SUV-линейки японского бренда и появилась в продаже в Японии и Европе в начале 2024 года. На днях оказалось, что купить ее можно даже в России.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию прибыла партия кроссоверов Lexus LBX. Машины ввезли по параллельному импорту без участия самой компании и сейчас предлагают для покупки в Москве.

В объявлении указано, что речь идет о нескольких комплектациях этой модели, включая варианты с передним и полным приводом. Все они оснащены гибридной силовой установкой, сочетающей в себе полуторалитровый бензиновый атмосферный двигатель, электромеханический вариатор и литий-металлогидридный аккумулятор.

Максимальная отдача этой связки составляет 136 лошадиных сил, а ее пиковый крутящий момент равен 185 Нм. С места до 100 километров в час LBX разгоняется за 9,2-секунды.

Длина Lexus LBX равна всего 4,2-метрам, ширина составляет 1,8-метра, а высота – 1,5-метра. Благодаря колесной базе размером в 2,6-метра внутри машины удалось обеспечить багажное пространство объемом 332 литра.

Несмотря на компактные габариты, в России этот кроссовер стоит отнюдь недешево. За ввезенные машины просят от 4 миллионов 600 тысяч рублей.