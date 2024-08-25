В России продают автомобиль, спрос на который в мире взлетел на невероятные 519 процентов

В свое время автомобили Kia были завсегдатаями российского рынка, а многие из моделей этой марки даже выпускались на территории нашей страны. Но те времена уже позади и сейчас продукция этого корейского бренда завозится к нам по параллельному импорту.

Недавно в РФ появился автомобиль, который демонстрирует невероятно высокий прирост спроса, делающий его главным бестселлером марки.

По информации Daily-Motor.Ru, импортеры привезли по альтернативным схемам ввоза новую партию седанов Kia K5. Машины приехали к нам без какого-либо участия в поставке самого автопроизводителя через порт во Владивостоке и сейчас транспортируются в некоторые регионы страны.

Речь идет об обновленной версии K5, которая появилась в Южной Корее осенью прошлого года. Машина подверглась эволюционной доработке дизайна, а также расширила свое и без того богатое оснащение.

В Россию K5 привезли с двухлитровым бензиновым атмосферным мотором, отдача которого составляет 160 лошадиных сил. Двигатель трудится в связке с 6-диапазонной АКПП. Привод – передний.

Уникальная особенность Kia K5 заключается в резком росте интереса к этой модели со стороны покупателей. Согласно недавнему отчету аналитиков «Focus2Move», седан D-класса от «Киа» занимает пятое место по количеству продаж в мире в 2024 году и первое место по прибавке в продажах. Более того, теперь это самый популярный автомобиль корейского бренда, опережающий по количеству реализованных авто Kia Sportage (сразу на 65 тысяч 567 машин).

Подсчитано, что дилеры Kia продали 373 тысячи 613 таких машин, что соответствует прибавке в невероятные 519,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на машины Kia K5 из свежей партии, ввезенной в Россию, начинаются от 3 миллионов 100 тысяч рублей.